Beytüşşebap’ta açılan kurslarla kadın istihdamı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beytüşşebap’ta açılan kurslarla kadın istihdamı arttı

İHA

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Beytüşşebap'ta kursiyerlerle bir araya geldi. Halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan hediyelik eşya tanıtım sergisini gezdi.

Beytüşşebap’ta açılan kurslarla kadın istihdamı arttı

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Beytüşşebap’ta kursiyerlerle bir araya geldi. Halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan hediyelik eşya tanıtım sergisini gezdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Beytüşşebap’ta öğretmen, öğrenci ve kursiyerlerle bir araya geldi. Kaymakam Hasan Uğuz’u ziyaret eden Özdemir, ardından Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu lisesi konferans salonunda ilçe genelinde açılan kurslarda çalışan usta öğretici ve kadın öğrencilerle bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda, kadın istihdamına yönelik adımlar atıldığı paylaşıldı. Burada kursiyerlerin sorun ve taleplerini değerlendiren Özdemir ve beraberindekiler, ardından halk eğitim merkezinde çalışan kadınların hediyelik eşya sergisi ziyaret edildi. Burada konuşan Özdemir, buraya geliş amaçlarının ilçede usta öğreticileri ve öğrencilerle buluşmak olduğunu ifade etti.
İlçe ekonomisine nasıl katkı sunabilir değerlendirmesinde olduklarını aktaran Özdemir, “İnşallah halk eğitim müdürlüğüyle bu harekete bir ivme katabiliriz. İlçe kaymakamımızla beraber kurs ziyarette bulunduk” dedi.
Usta öğretici Evin Cin, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı Aile Destek Merkezinde çalıştığını belirterek, “Afrikalı kadınlar figürlerini yapıyoruz. Bu vesileyle kadınlarımız iş bulmuş oluyor. Para kazanmış oluyor. Sergimizde hemen hemen her şeyi bulabilirsiniz’’ diye konuştu.
Kadınların iş sahibi olduğu kurslarda yapılan yüzlerce hediyelik ve çeyiz eşyası kurum amirlerine tanıtıldı. Jirki kilimi, amigurumi, çeyiz eşyası ve daha birçok çeşidi sergileyen kadınlar, eşyaları halk eğitim merkezi bünyesinde satarak evlerinin geçimine katkıda bulunduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK'nın sözde ikinci Kandil dediği Kato Dağı'nda Mehmetçikle mangal keyfi
YEREL HABERLER PKK'nın sözde ikinci Kandil dediği Kato Dağı'nda ...
Şırnak’ta hassas burunlu köpeklerle narkotik operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta hassas burunlu köpeklerle narkotik ...
Cizre’de vatandaşlar ‘sahte para’ konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Cizre’de vatandaşlar ‘sahte para’ konusunda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.