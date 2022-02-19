Vali Pehlivan Cizre’de voleybol turnuvasının final müsabakasını izledi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Emniyet Müdürlüğü'nün “Umuda Açan Nergis Çiçekleri” adlı ÇOGEP projesi kapsamında düzenlendiği Liseler Arası Kadın Voleybol Turnuvasının final müsabakasını izledi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği işbirliği ile gerçekleştirdiği Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 10 lise takımının katılımlarıyla düzenlenen voleybol turnuvasının final müsabakası renkli görüntüler oluşturdu.

Vali Pehlivan, Cizre Emniyet Spor Salonunda Hacı Fettah Kadoğlu Anadolu Lisesi ile Cizre Merkez Anadolu Lisesi arasında oynanan müsabakayı Cizre Kaymakam Vekili ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Ayar, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Gençlik Spor İlçe Müdürü Abdulhakim Selimoğlu, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Allpower Cizre Belediyespor Voleybol Takımı Başkanı Süleyman Çağlı, emniyet personelleri, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte tribünden takip etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan final müsabakası çok çekişmeli geçti. Maçı Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi 32'lik skorla kazandı.

Müsabakanın ardından Vali Pehlivan, iki takımı da tebrik ederek kazanan takıma kupa ve madalyalarını takdim etti, projeyi hayata geçiren İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü, katkı ve işbirliği yapan kurumları, görev alan personeli, öğretmen ve öğrencileri kutladı ve teşekkür etti.

ÇOGEP projesi hakkında da bilgiler veren Vali Pehlivan, proje ile gençlerin suça sürüklenmelerinin engellenmesi, içinde bulunduğu topluma uyum sağlamaları, sosyal çevre ve maddi imkânsızlıklar nedeni ile koruyucu ve önleyici tedbirler alınarak çocuk ve gençlerin milli birlik ve kardeşlik duygularının geliştirilmesi, topluma ve ülkesine faydalı birer birey olmalarının sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün bu projeyi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Orman İşletme Şefliği ile ortak yürüttüğünü ifade eden Vali Pehlivan, projenin bütçesinin 308 milyon 650 bin TL olduğunu söyledi ve proje kapsamında Liseler Arası Kadın Voleybol Turnuvasının yanı sıra düzenlenen diğer faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Program turnuvaya katılan takımlara madalyalarının takdim edilmesinin ve günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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