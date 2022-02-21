Şırnak’ta terör operasyonu: 22 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 22 kişi gözaltına alındı.
Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14 20 Şubat 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 15’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 20 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili il birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise gözaltı işlemleri devam ettiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.