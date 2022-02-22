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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini ‘Stark’ buldu

İHA

Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini ‘Stark’ buldu

Şırnak’ta durdurulan yabancı plakalı aracın gizli bölmesinde narkotik detektör köpeği "Stark", 18 kilo eroin buldu. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinde temin edilen uyuşturucunun batı illerine sevkiyat yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma neticesinde şüphe üzerine durdurulan yabancı plakalı araçta arama yapıldı. Polis, aramada uyuşturucu bulamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik detektör köpeği “Stark” devreye girdi. Stark, aracın sol arka çamurluk tarafına tepki verdi. Köpeğin tepki verdiği yer açıldığında 41 paket halinde 18 kilo eroin bulundu.
Eroine el konulurken, araçta bulunan Irak uyruklu yabancı şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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