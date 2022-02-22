Belediye Başkanı personellerine üniforma dağıttı

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Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, belediye bünyesinde çalışan personellere, çalışma ortamlarında kullanmaları için üniformalar dağıttı.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, belediye bünyesinde çalışan personellere, çalışma ortamlarında kullanmaları için üniformalar dağıttı. Belediye yönetimi, beldede ve bölgede oluşabilecek doğal afetlere müdahale edebilmeleri için personel yetiştirme kararı aldı. Belediye tarihinde ilk defa doğal afetlere eğitimli müdahale ekibine sahip olacak. Personeller, gerekli eğitimlerini aldıktan sonra sahada herhangi bir doğal afete karşı hazır bulunacak.

Belediye Başkanı Alihan Babat, belediye bünyesinde çalışan tüm personellerine üniformaları hediye ettiklerini kaydetti. Babat, belde ve bölgede oluşabilecek doğal afetlere müdahale edecek bir ekip kurmaya karar verdiklerini belirterek, ekiplerin gerekli eğitimlerini aldıktan sonra herhangi bir doğal afet olayında sahada hazır bulunacaklarını ifade etti.

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