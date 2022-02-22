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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnaklı doğaseverler, Gabar'daki tarihi mekanları keşfetti

DHA

Şırnaklı doğaseverler, Gabar'daki tarihi mekanları keşfetti


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Kulübü organizasyonunda bir araya gelen 50 doğasever, Gabar Dağı'ndaki Finik Kalesi ile Feqiye Teyran Medresesi'ni gezdi.
Şırnak Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Kulübü öncülüğünde bir araya gelen 50 kişilik grup, tarihi mekanları gezdi. Kışın son günlerinde güneşli havayı değerlendiren doğaseverler, tarihi, milattan önce 4 bin yıllarına dayanan Finik Kalesi'ni, tasavvuf halk edebiyatçısı Feqiye Teyran'ın kurduğu ilk medreseyi ve Timur'un Pençeleri'ni ziyaret etti. Finik Kalesi'ndeki ören yerleri, obrukları, su kanalları ve mağaralarla tarihin derinliklerine yolculuk yapan doğaseverler, 15 kilometrelik zorlu doğa yürüyüşünün ardından günün yorgunluğunu ise halay çekip türküler söyleyerek attı. Kentin tarihi yerlerini keşfetmek ve doğal güzelliklerini ortaya çıkarmak için yürüyüş yapan grup üyeleri, bol bol fotoğraf çekip gezilerini ölümsüzleştirdi.
'TARİHİ YERLERİ KEŞFEDİYORUZ'
Şırnak Şehri Nuh Bisiklet ve Doğa Kulübü Başkanı Kader Cin, "Dernek olarak Şırnak bölgesindeki tarihi yerleri keşfediyoruz. Bugün de Finik Kalesi'ne geldik. Timur´un Pençeleri ile ünlü Finik Kalesi tamamen yıkılmak üzere. Aynı zamanda Feqiyê Teyran türbesi de yıkılmak üzere. Burası turizm açısından güzel bir konuma sahip. Biz bugün buraya 50 katılımcı olarak geldik. Farklı yerlere de gidiyoruz. Turizm açısından Şırnak güzel bir bölge. Şu an Gabar Dağı eteklerindeyiz" dedi.
Etkinliğe Silopi'den katılan ve 4 yıldır Şırnak'ta görev yapan öğretmen Rıdvan Akelma, "Güzel bir organizasyon var. İlk başta Finik Kalesi'ne geldik. Orada güzel bir kahvaltı yaptık. Çayımızı içtik. Daha sonra yukarı doğru, Timur'un Pençeleri diye anılan yerden geçtik. Aşağıda mağaralar vardı. Orada biraz dinlendik. Bazı arkadaşlarımız halay çekti. Şu an gezmeye devam ediyoruz. Çok uzun bir yolumuz var merakla bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2022-02-22 15:19:07

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