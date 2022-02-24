Arka bacakları kısa doğan oğlağa gözü gibi bakıyor

– Şırnak'ın Uludere ilçesinde 50 yıldır besicilik yapan vatandaşın keçisi kısa bacaklı oğlak doğurdu. Besici, arka bacakları çok kısa olan oğlağa gözü gibi bakıyor.

Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde eşi Fatma Babat ile birlikte 50 yıldır hayvancılık ile uğrasan Abdulmecid Babat'ın keçisi arka bacakları çok kısa bir oğlak doğurdu. Ayakları kısa oğlak, sürünerek annesinin yanına gidip sütü içmekte zorlanınca sahibinin desteğiyle sütünü içmeye çalışıyor.

Kürtçe konuşan besici Abdulmecid Babat, 50 yıldır hayvancılık ile uğraştığını, hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirtti. Babat, “Yüce Rabbimin bir kerametidir. O yoktan var eden varı yok edendir. Bu oğlağı besleyeceğiz, büyüteceğiz. Allah’ın izniyle anne de olacak” dedi.

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