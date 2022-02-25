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Mehmetçik Kato Dağı’nda 7 metreyi bulan karda vatan nöbetinde kuş uçurtmuyor

İHA

Mehmetçik Kato Dağı’nda 7 metreyi bulan karda vatan nöbetinde kuş uçurtmuyor

Şırnak’ta, Mehmetçik destan yazıyor. Kar kalınlığının 7 metreye kadar çıktığı Kato Dağı'nda güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız sürüyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 950 rakımlı Kato Dağı’nda Mehmetçik, destan yazıyor. Konumu itibariyle Siirt, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan Tuzluca askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 7 metre olmasına rağmen Mehmetçik teröristlere nefes aldırmıyor. Bir zamanlar teröristlerin sözde ikinci kandil ve girilemez dedikleri binlerce Mağaralı Kato Dağı’nda komando sesleri yankılanıyor.
Ay yıldızlı Türk bayrağının dalgalandığı dağda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hava sıcaklığının gece eksi 25 dereye kadar düştüğü bölgede operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Siirt’te başlatılan Eren Kış24 operasyonlarına Şırnak’tan da destek veriliyor. Karlı dağlarda dron ile bölge tarandıktan sonra operasyon başlatılıyor. Yerli ve milli olan silahlarla bölgede PKK’lı teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçleri, aynı zamanda tam teşekkürlü kar araçlarıyla bölgede arama faaliyetleri yapıyor.
Eren Kış24 operasyonlarına destek
Kato Dağı’nda 2015 yılında başlatılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu sonucu teröristlerin inlerine kadar girilmiş, tırlar dolusu mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti. Binlerce mağarayı mesken bilen teröristler bir bir etkisiz hale getirilmişti. Konumu gereği Siirt iline yakın olan Kato Dağı’ndaki askeri üs bölgede güvenlik güçleri teröristlerin Eren Kış24 operasyonunda kaçıp mağaralara girme ihtimaline karşı operasyonlara doğu tarafından destek veriyor.

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