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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Üniversitesi Bilim Merkezi öğrencilerin hizmetine sunuldu

İHA

Şırnak Üniversitesi Bilim Merkezi öğrencilerin hizmetine sunuldu

Şırnak Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Şırnak Bilim Merkezi’nin kullanımı için iş birliği protokolü imzalandı.
Şırnak Üniversitesinde bin metrekarelik alanda 63 deney testi bulunan ve 2018 yılında Dicle Kalkınma Ajansı destekleriyle kurulan Şırak Bilim Merkezi, Şırnak Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında kullanım iş birliği protokolü imzalandı.
Protokol imza töreninde konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi bünyesinde Bilim Merkezi ile ilgili protokol imzalamak üzere toplandıklarını belirtti.
Bilim merkezinin Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı arasında çalışmaları 2018 yılında başlatılıp, 2020 yılında tam manasıyla hizmete açılan bir merkez olduğunu aktaran Vali Pehlivan, “İstiyoruz ki, bu bilim merkezimiz başta üniversite öğrencilerimiz olmak üzere şehrimizin tamamına hitap etsin. Özellikle milli eğitim bünyesinde eğitim öğretim hizmeti alan öğrencilerimize hitap etsin. Bu maksat ile Şırnak Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ön görüşmeleri yaptılar. Bu bilim merkezin öğrencilerimiz tarafından kullanılması ile ilgili bir yöntem geliştirdiler. Bu günde kullanım protokolünü Milli eğitim müdürlüğümüz ve öğrencilerimiz tarafından kullanılmasıyla ilgili protokolü imzalayacağız. Hedefimiz sezon sonuna kadar 4 bin 200 öğrencimizin burayı ziyaret etmesini ve buradan faydalanmasını sağlamak. Öğrencilerimiz okullarından gelecekler, onların taşınması gerekiyor. Bu taşımayı da Şırnak belediyesi üstlendi” dedi.
Bilimin hem Türkiye'de hem de dünyanın gidişatı bağlamında dünden bu güne hayati öneme haiz olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Bu tür merkezler çocuklarımızın bilim ile tanışmasına vesile oluyor. Okullarda öğrendikleri konuları yaparak ve yaşayarak burada pekiştiriyorlar. Bilim insanlarını daha yakından tanıyorlar. Bilim insanların ortaya koymuş oldukları eserleri, yapmış oldukları deneyleri, yapmış oldukları çalışmaları burada daha yakından filen hata deneyerek, idrak etme öğrenme imkanı oluyor. Böylesi emek sarf edilmiş, ilimizde daha çok öğrenci tarafından tanınması, ziyaret edilmesi eğitimlerine de katkı sağlayacaktır. Orta öğretimde eğitim alan öğrenciler faydalanacak. Bilimsel alanda yapılan çalışımları bura da öğrenecekler” diye konuştu.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka projenin hayırlı olmasını dileyerek proje gereği öğrencilerin taşınma görevinin belediye olarak üstlendiklerini söyledi. Başkan Yarka, “Çocuklar bizim geleceğimiz bu gençlerimiz, çocuklarımız geçmişte çok acılar çekti gençliğini yaşayamadılar. Biz de onlara gençliklerini yaşatmak için belediye olarak onların yanlarında olacağız” şeklinde konuştu.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan da, “2018’de kurulan ve 2020 yılında açılan bilim merkezi salgın nedeniyle kullanılamıyordu. Ortaokul ve lise öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik derslerin burada pratiğini öğreniyorlar. Burayı atıl durumdan milli eğitim bünyesine aldık. ŞÜ akademik çalışmaların yanında böyle topluma yararlı çalışmalarla öne çıkmaktadır. Gençlerimizi gelecek yarınlara taşımak için el birliği ile çalışmalarımız devam edecek” ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve beraberindekiler bilim merkezini gezdiler.
Protokole, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir katıldı.

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