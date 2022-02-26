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Şırnak'ta bal arıları 5 aylık kış uykusundan uyandı

İHA

Şırnak'ta 5 ay boyunca kış uykusuna yatan bal arıları havaların ısınmasıyla uykudan uyandı.

Şırnak'ta bal arıları 5 aylık kış uykusundan uyandı

Şırnak’ta 5 ay boyunca kış uykusuna yatan bal arıları havaların ısınmasıyla uykudan uyandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 5 ay boyunca kış yaşayan bölge halkı bal arılarını son bahar aylarında kışlığa bırakıp aylarca bakımlarını yapıyor. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgelerde bal arılarını sıralar halinde çadır, branda ve saçlarla korumaya çalışan arıcılar, havaların ısınmasıyla beraber uykudan uyanıp dışarı çıkıyorlar. Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan, kar yağışı sebebiyle bu yıl güzel bal verimi alacağını söyledi. Bölgenin arıcılığıyla meşhur olduğunu ifade eden Aşan, "İlimizde 80 bin arılı kovanımız var. Bunların çoğunu burada ve Cizre Silopi'de kışlatıyoruz. Sıcak havanın etkisiyle arılar dışarı çıkıyor. İlk bahar bakımları yapılması lazım. Bu yıl verimli geçeceğine inanıyorum. Yiyecek bulamadığı için bakımlar yapılmalı. Her taraf karla kaplı bu yıl çok güzel geçecek. Birlik olarak çiftçilerimize yönelik çalışmalarımız var. Valiliğimiz, Dicle Kalkınma Ajansı ve Şırnak Üniversitesi ortaklığında güzel projelerimiz var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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