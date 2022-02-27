Silopi'de Miraç Kandili idrak edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Miraç Kandili münasebetiyle vatandaşlar camilere akın ederken, kandilin Mescidi Aksa'nın İsrail işgalinden kurtulmasına ve Müslümanların birliğine vesile olması temenni edildi.



Miraç Kandili münasebetiyle Silopi'de geceyi ihya etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Merkez Çarşı Camii'nde düzenlenen kandil etkinliği Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlidi Şerif ve ilahiler okundu. Çarşı Camii İmam Hatibi Nezir Alioğlu, İsra ve Miraç olayını anlatarak Müslümanlara tavsiyelerde bulundu. Mübarek gecede ibadetin önemine vurgu yapan Alioğlu, kandilin Kudüs ve Mescidi Aksa'nın kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Hamza Öztürk ise, "Miraç denilince hüzünle aklımıza Mescidi Aksa geliyor. Mübarek gecede Müslümanların Mescidi Aksa ve Filistin'in İsrail zulmünden kurtulması için dua edelim. Allah Miraç Kandili'ni birliğimize vesile kılsın" diye konuştu.

Etkinlik, yapılan dua ile son bulurken, kandil münasebetiyle meşrubat ikram edildi.

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