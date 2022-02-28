Gönüllüler Cizre’de esnafı ziyaret ederek Kur'an’ı Kerim öğretiyor

Şırnak İl Müftülüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Cizre’de Kur’an’ı Kerim bilmeyen vatandaşlara gönüllüler Kur’anı Kerim ve temel bilgiler eğitimi veriyor.

Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı imamlar, Kur’anı Kerim ile tanışmayan esnafı günlük ziyaret ederek hem Kur’anı Kerim öğretiyor, hem de temel dini bilgiler ve fıkhi konularda vatandaşları bilgilendiriyor.

Kur’an Gönüllüleri Sahada Projesi hakkında bilgi veren Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, amaçlarının Kur’anı Kerimle buluşmayan kimsenin kalmaması olduğunu belirtti. Baran, “Cizre’de Kur’an Gönüllüleri Sahada projemiz il müftülüğümüz öncülüğünde Vali Bey'in himayesinde tüm hızı ile devam ediyor. Camiye gelemeyen, yatalak olan ya da Kur’anı Kerimle buluşmamış olan vatandaşlarımızı Kur’anı Kerim'i buluşturmak ve onlara Kuranı Kerimi öğretiyoruz. Bununla beraber dini bilgiler, siyeri nebi ve onlara ibadetlerinde lazım olabilecek fıkhi bilgileri onlara öğretmektir” dedi.

Kur’anı Kerim öğrenmek isteyenlerin iş yerlerine gidip Allah'ın kitabını öğrettiklerini ifade eden Baran, “Vatandaşlarımız sadece bize 15 dakikalarını verseler biz onlara Allah'ın kitabını öğreteceğimize inanıyoruz. Proje kapsamında her hocamız en az 2, en fazla 5 kişi olmak suretiyle kendilerinin belirledikleri vakitte her gün onları ziyaret ederek, Kur’an Kerim'i götürür ve onlara Allah'ın kitabını öğretmek suretiyle Kur'an günlerde sahada projemize yürütmeye çalışacağız” diye konuştu.

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