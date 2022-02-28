Gönüllüler Cizre’de esnafı ziyaret ederek Kur'an’ı Kerim öğretiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönüllüler Cizre’de esnafı ziyaret ederek Kur'an’ı Kerim öğretiyor

İHA

Şırnak İl Müftülüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Cizre'de Kur'an'ı Kerim bilmeyen vatandaşlara gönüllüler Kur'anı Kerim ve temel bilgiler eğitimi veriyor.

Gönüllüler Cizre’de esnafı ziyaret ederek Kur'an’ı Kerim öğretiyor

Şırnak İl Müftülüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Cizre’de Kur’an’ı Kerim bilmeyen vatandaşlara gönüllüler Kur’anı Kerim ve temel bilgiler eğitimi veriyor.
Cizre İlçe Müftülüğüne bağlı imamlar, Kur’anı Kerim ile tanışmayan esnafı günlük ziyaret ederek hem Kur’anı Kerim öğretiyor, hem de temel dini bilgiler ve fıkhi konularda vatandaşları bilgilendiriyor.
Kur’an Gönüllüleri Sahada Projesi hakkında bilgi veren Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, amaçlarının Kur’anı Kerimle buluşmayan kimsenin kalmaması olduğunu belirtti. Baran, “Cizre’de Kur’an Gönüllüleri Sahada projemiz il müftülüğümüz öncülüğünde Vali Bey'in himayesinde tüm hızı ile devam ediyor. Camiye gelemeyen, yatalak olan ya da Kur’anı Kerimle buluşmamış olan vatandaşlarımızı Kur’anı Kerim'i buluşturmak ve onlara Kuranı Kerimi öğretiyoruz. Bununla beraber dini bilgiler, siyeri nebi ve onlara ibadetlerinde lazım olabilecek fıkhi bilgileri onlara öğretmektir” dedi.
Kur’anı Kerim öğrenmek isteyenlerin iş yerlerine gidip Allah'ın kitabını öğrettiklerini ifade eden Baran, “Vatandaşlarımız sadece bize 15 dakikalarını verseler biz onlara Allah'ın kitabını öğreteceğimize inanıyoruz. Proje kapsamında her hocamız en az 2, en fazla 5 kişi olmak suretiyle kendilerinin belirledikleri vakitte her gün onları ziyaret ederek, Kur’an Kerim'i götürür ve onlara Allah'ın kitabını öğretmek suretiyle Kur'an günlerde sahada projemize yürütmeye çalışacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 73 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 73 ...
Şırnak'ta 2 bin 650 rakımlı yaylada kar kalınlığı 5 metreyi buldu, ekipler 15 günde bir yolu açıyor Karla mücadele ekipleri 2 bin 650 rakım yaylada yol açma çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta 2 bin 650 rakımlı yaylada kar kalınlığı 5 ...
Silopi'de Miraç Kandili idrak edildi
YEREL HABERLER Silopi'de Miraç Kandili idrak edildi
Kızılay gönüllüleri köy okulunu onardı
YEREL HABERLER Kızılay gönüllüleri köy okulunu onardı
3 bacaklı doğan oğlağı görenler şaşırıyor
YEREL HABERLER 3 bacaklı doğan oğlağı görenler şaşırıyor
Şırnak'ta bal arıları 5 aylık kış uykusundan uyandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta bal arıları 5 aylık kış uykusundan uyandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.