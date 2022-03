Şırnak'ta 1 Mart Güvenlik Memurları Günü kutlandı

Havalimanı Güvenlik Memurları Derneğinin 10. yıl kutlamaları kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlediği 1 Mart Güvenlik Memurları Günü coşku ile kutlandı.

Ankara dışında ilk defa Şırnak’ta kutlanan ve Türkiye genelinde 55 Havalimanından katılımın sağlandığı 1 Mart Güvenlik Memurları Günü, bir otelde düzenlenen coşkulu program ile kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, güvenliği sıfırların önündeki bire benzeterek, güvenlik var ise hem sosyal yaşamda hem ekonomik sahada ve akla gelebilecek bütün alanlardaki faaliyetlerin önü açıldığını söyledi. Havacılık, sivil havacılık dünya ekonomisinde, dünya sosyal yaşamında vazgeçilmez ve büyük bir paya sahip olan bir alanda güvenliğin ne kadar açık olduğu ortada olduğunu belirten Pehlivan, “2012 yılında kurulan SİHAGÜVDER'in 1 Martı Güvenlik Memurları günü olarak kutluyor olması ve ilk defa Ankara dışında böyle bir kutlamayı ilimizde gerçekleştirmesinden dolayı da duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu içerisinde kadim bir şehir olan Şırnak ilinin 40 yıla aşkın terörle mücadele sürecinde vatandaşların eziyet çektiğini ifade eden Vali Pehlivan, “Kötü günler, zorluklar, sıkıntılar yaşandı. Ama şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, bakanlarımızın ve başta güvenlik güçlerimizin Emniyetimizin, Jandarmamızın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin ve güvenlik korucularımızın müşterek gayreti ile güvenlik ve huzur ortamını yakalamış durumdayız. Her geçen gün çok daha güvenli, çok daha huzurlu günlere doğru hızla yol alıyoruz. Tabi güvenlik sağlandıkça ,huzur ortamı sağlandıkça da her alanda faaliyet çeşitliliğimizde artıyor. Hem kamu yatırımları hızlı artıyor hem de bir yandan da sosyokültürel faaliyetler, spor faaliyetleri, organizasyonlar işte bugün olduğu gibi ulusal nitelik taşıyan derneklerimizin sivil toplum teşkilatlarımızın faaliyetleri de artık ilimizde yapılmaya başlanıyor. İnanıyorum ki bundan sonrada artarak devam edecek. Bizde il olarak ilçelerimizle birlikte ev sahipliği yapmaktan bugün olduğu gibi bundan sonra da mutluluk ve gurur duyacağız” diye konuştu.

1 Mart Havalimanları Güvenlik Memurları Gününün sektöre ve Hz. Nuh'un mübarek şehri Şırnak'a hayırlı olmasını dileyen SİHAGÜVDER Yönetim Kurulu Başkanı Cem Uysallı, “Ülkemiz sivil havacılık güvenliği 1990'lı yılların başına kadar genel kolluk kuvvetlerimizin marifetiyle yürütülmekteydi. Dünya'da yaşanan değişim ve günün ihtiyaçları doğrultusunda her sektörde yaşandığı gibi kurumumuzda ilk defa 1 Mart 1996 yılında Koruma ve Güvenlik Memuru istihdam etmeye başladı.2001 yılına kadar süren bu istihdam süreci yine işletme yönetimlerinde yaşanan değişime paralel olarak, hizmet satın alma güzel güvenlik görevlisi istihdam edilmeye başlamasıyla son bulmuştur" şeklinde konuştu.

Programa Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy, SİHAGÜVDER Dernek Başkanı Cem Uysallı, Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırcı, Türk Ulaşım Sen Sendikası Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci, oda başkanları, STK Temsilcileri ve 55 havalimanından gelen güvenlik görevlileri temsilcileri katıldı.

