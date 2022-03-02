Dr. Demirkıran’dan 1 yılda 500 ameliyat başarısı Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yılda 546 bin hasta tedavi, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Demirkıran’dan 1 yılda 500 ameliyat başarısı Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yılda 546 bin hasta tedavi, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi

İHA

Dr. Demirkıran’dan 1 yılda 500 ameliyat başarısı Şırnak Devlet Hastanesinde 1 yılda 546 bin hasta tedavi, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi

Şırnak Devlet Hastanesinde görev yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran, kentte görev yaptığı 1 yıllık süre içinde, 500'e yakın ameliyat gerçekleştirdi.
Şırnak Devlet Hastanesinde, 62 uzman doktor, 30 pratisyen hekim ve 297 hemşirenin hizmet verdiği bir yılda 546 bin hasta tedavi edilirken, 10 bin 449 kişi ise ameliyat edildi.
Yaklaşık 1 yıldır Şırnak halkına, Şırnak Devlet Hastanesinde görev yaptığını belirten Op. Dr. Demirkıran, “Bu süre zarfında 10 bin poliklinik hastasına hizmet verdik. Bu 10 bin hastanın içerisinde 500’üncü ameliyatımızı yaptık. Bir yıllık süreçte 500’üncü ameliyatı Üroloji bölümünde yapmış olduk. Burada yapmış olduğumuz işlemler içerisinde Prostat biyopsisi işlemlerini başlattık. Prostat kanseri tanılarını koymaya başladık. Çocuk hastalarda taş ameliyatları laparoskopik cerrahilerine başladık" dedi.
Yaptıkları 500 ameliyatın 135 tanesi A grubu diye adlandırılan üst seviye cerrahiler olduğunu aktaran Dr. Demirkıran, "Bu cerrahiler daha çok Eğitim Araştırma Hastaneleri gibi merkezlerde yapılabiliyorken, burada Şırnak halkının üst seviye hastanelere ulaşmasına gerek kalmadan Şırnak’ta 2. Basamak sağlık kuruluşumuzda vermeyi başardık. Hastanede ileri teknoloji malzemelerle operasyonlar gerçekleştiriliyor. Halkımızın şehir dışına gitmelerine gerek kalmadan bu hizmetleri burada almalarını sağladık” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehir şehir gezerek 40 yıldır cama sanatını işliyor
YEREL HABERLER Şehir şehir gezerek 40 yıldır cama sanatını işliyor
Şırnak'ta 1 Mart Güvenlik Memurları Günü kutlandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 1 Mart Güvenlik Memurları Günü kutlandı
Kaymakam Tunç, tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Tunç, tarihi mekanlarda incelemelerde ...
Baharın gelişiyle terörden temizlenen bölgede 'Trekking' keyfi
YEREL HABERLER Baharın gelişiyle terörden temizlenen bölgede ...
Kızılay Silopi Şube Başkanı Tatar güven tazeledi
YEREL HABERLER Kızılay Silopi Şube Başkanı Tatar güven tazeledi
Gönüllüler Cizre’de esnafı ziyaret ederek Kur'an’ı Kerim öğretiyor
YEREL HABERLER Gönüllüler Cizre’de esnafı ziyaret ederek Kur'an’ı ...
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 73 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 73 ...
Şırnak'ta 2 bin 650 rakımlı yaylada kar kalınlığı 5 metreyi buldu, ekipler 15 günde bir yolu açıyor Karla mücadele ekipleri 2 bin 650 rakım yaylada yol açma çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta 2 bin 650 rakımlı yaylada kar kalınlığı 5 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.