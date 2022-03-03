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Cizre’de “Kaçak Yapılaşma ile Mücadele” toplantısı

İHA

Cizre’de “Kaçak Yapılaşma ile Mücadele” toplantısı

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, “Kaçak Yapılaşma ile Mücadele” kapsamında beton firmaları ile toplantı gerçekleştirdi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un talimatı ile gerçekleştirilen, kaçak yapılaşma ile mücadele toplantısına İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okan Talay, beton firma yetkilileri, Cizre Belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürü, belediye mühendisleri ve zabıta müdürü katıldı. Toplantıda, Cizre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü imar mevzuatı, çevre mevzuatı, kabahatler kanunu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda kaçak yapılaşma ile mücadele konusunda yapılması gerekenlerin değerlendirildiği yapı ruhsatı veya yapı tadilat ruhsatı olmayan yapılara (Ruhsatsız [kaçak] yapılara) ve Cizre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almadan inşaata başlayan her türlü alana hazır beton sevki ve dökümü yapılmaması gerektiği belirtildi. Beton firmaları ile Cizre Belediyesinin koordineli bir çalışma anlayışının ortaya konulması gerektiği talimatlandırıldı.

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