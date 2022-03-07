Uludere-Uzungeçit'e çığ düştü, yol saatler sonra ulaşıma açıldı

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Şırnak’ın UludereUzungeçit beldesi yolu 23’ncü kilometresine çığ düştü. Yol, saatlerce süren temizleme çalışması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

Şırnak Uludere ilçesi Uzungeçit beldesinin 23’ncü kilometresine 5 Martta çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Yolun ulaşıma kapanması üzerine Karayolları 9. Bölge 95. Şube şefliği ekipleri çığ düşen Uludere Uzungeçit yolu 23. kilometresi, Zengil Deresi mevkiinde temizleme çalışması başlattı. Sabah başlayan çalışma akşam saatlerine kadar sürdü. Çığ düşen bölgede yer yer 78 metre kar kalınlığı ölçüldü. Karayolları 9. Bölge 95. Şube şefliği ekipleri, yolları temizleyip tekrar ulaşıma açtığını belirtti.

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