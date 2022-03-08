Beytüşşebap’ta kadınlar unutulmadı, kıraathanelerde erkeklere karanfil dağıtıldı Beytüşşebap’ta Kaymakam Uğuz, 8 Mart Kadınlar Günü’nde erkeklere çiçek verdi Kaymakamdan kıraathanedeki erkelere eşleri için karanfil

Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, gün boyu kıraathanelerde oyun oynayan erkeklere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hatırlatarak eşlerine götürmeleri için karanfil dağıttı.



Beytüşşebap’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırladığı programda öğrenciler ve öğretmenler ilçe genelindeki kadınlara yönelik etkinlik düzenledi. Program bittikten sonra Kaymakam Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan ve kurum amirleri ilçede bayan esnafları ziyaret edip günlerini kutladı. Gün boyu kahve ve okey salonlarında oyun oynayan erkeklere çiçek veren Kaymakam Uğuz ve beraberindekiler, çiçekleri eşlerine vermelerini istedi. Kaymakam Uğuz, Türkiye’de kadınının toplumun temel taşı olduğunu belirterek, “Ülkemizin ulaşmak istediği hedeflerde kadınlarımız öncülerimizdir. Biz erkeklerin gücüne bile ihtiyacınız olmayacaktır. Sizler her alanda iz bıraktınız. Kadına şiddete hayır diyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Her alanda sizin yanınızda olacağız’’ dedi.



Belediye Başkanı Habip Aşan ise herkesin annesi, kardeşi eşi olduğunu ifade ederek, “Her alanda kendini kanıtlamış kadınlar var. Hakim, savcı, öğretmen ve bakan gibi yerlerde kendini gösteren kadınlarımız var. Bizler sizinle gurur duyuyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.