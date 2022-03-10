Uludereli çifçilerden örnek davranış Ahırına kurt girdi, meslektaşları destek oldu

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Şırnak’ın Uludere ilçesinde ahırına kurt girip kuzularını öldüren çiftçinin yardımına Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan’ın çağrısıyla Uludereli çiftçiler koştu.

6 kuzusu kurt tarafından öldürülen geçimini hayvancılık ile sağlayan Salih Savaş adındaki çiftçinin meslektaşları zarar gören çiftçiye destek oldu. Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan’ın durumu çiftçilere bildirdikten sonra Uludereli çiftçilerden anında destek geldi. Bazı çiftçiler 1, bazılar 2 olmak üzere çiftçi Salih Savaş’a kuzu gönderdi.

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