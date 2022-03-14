Mart ayında iş makinelerinin boyunu geçen kar ile mücadele

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Şırnak’ın Uludere ilçesinin Andaç köyünün Kureyş mevkisinde Kaymakamlığa bağlı özel idare ekipleri mart ayında kar ile mücadelelerini sürdürüyor.

Kureyş bölgesine dozerlerin boyunu geçen kar ile mücadele yaklaşık 6 gündür devam ediyor. Ülke genelindeki yağışlı havalardan nasibini alan bölgede ekipler zor koşullarda yolların açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler aynı zamanda Uludere'nin yüksek kesimlerinde farklı bölgelerde de karlı yolları açma çalışmaları yapıyor.

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