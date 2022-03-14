Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama

DHA

Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama


Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, son 1 haftada, jandarma ile polis ekiplerinin asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda 7-13 Mart'ta kaçakçılık ile asayiş olaylarıyla ilgili operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 55'i kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından olmak üzere 69 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 393 gram metamfetamin, 119 gram esrar, 3 gram bonzai, 17 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 930 paket kaçak sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 4 kilo kaçak tütün, 9 cep telefonu ve 8 sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-03-14 12:21:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 5 gözaltı
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 69 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 69 gözaltı
Mart ayında iş makinelerinin boyunu geçen kar ile mücadele
YEREL HABERLER Mart ayında iş makinelerinin boyunu geçen kar ile ...
Şırnak’ta kapalı köy yolları açıldı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kapalı köy yolları açıldı
Cizre’de Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Cizre’de Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı
Şırnak’ta kardan kapanan köy yollarında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Şırnak’ta kardan kapanan köy yollarında çalışmalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.