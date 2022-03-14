Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, son 1 haftada, jandarma ile polis ekiplerinin asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda 7-13 Mart'ta kaçakçılık ile asayiş olaylarıyla ilgili operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 55'i kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından olmak üzere 69 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 393 gram metamfetamin, 119 gram esrar, 3 gram bonzai, 17 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 930 paket kaçak sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 4 kilo kaçak tütün, 9 cep telefonu ve 8 sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-03-14 12:21:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.