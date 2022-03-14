Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 tutuklama

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, son 1 haftada, jandarma ile polis ekiplerinin asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda 7-13 Mart'ta kaçakçılık ile asayiş olaylarıyla ilgili operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 55'i kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından olmak üzere 69 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 393 gram metamfetamin, 119 gram esrar, 3 gram bonzai, 17 bin 200 litre kaçak akaryakıt, 6 bin 930 paket kaçak sigara, 180 paket elektronik sigara tütünü, 4 kilo kaçak tütün, 9 cep telefonu ve 8 sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-03-14 12:21:16
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