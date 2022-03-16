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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta şehit ailelerine devlet övünç madalyası takdim edildi

İHA

Şırnak'ta şehit ailelerine devlet övünç madalyası takdim edildi

Şırnak’ta Cumhurbaşkanlığınca şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı”, düzenlenen törenle Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından şehit ailelerine takdim edildi.
Şırnak’ta bir otelin konferans salonunda düzenlenen törende, Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan program dualar ve şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla devam etti. Şehitlerin özgeçmişleri okunurken duygu dolu anlar yaşandı. Vali Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmada şehit ve gazi ailelerin "baş tacı" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bu törenin düzenlendiğini belirten Pehlivan, şehitlerin bayrağı, vatanın birliğini böldürmemek adına kanlarını feda ettiklerini kaydetti.
Hepsinin birer yıldız olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Bu madalyalar onların elde etmiş olduğu şehitlik rütbesini bize hatırlatacak. Şehit ailelerimizin kalbinin üzerinde taşıyacağı bu madalyalar, sonradan gelecek olan nesillere hatırlatacak olan birer simgedir çok anlamlıdır, çok kıymetlidir. Biz, aziz şehitlerimize millet olarak minnet borçluyuz ve bunu dile getirmekten onur duyuyoruz. Biz onların varlığından, siz kıymetli şehit ailelerimizin varlığından güç alıyoruz, kuvvet alıyoruz. Onlar bayrağı bir yere kadar taşıdılar. Ondan sonra gelen Mehmetçiğimiz, jandarmamız, emniyetimiz ve güvenlik korucularımız bu bayrağı daha da ileri noktalara daha da üst noktalara çıkarmak için mücadelelerini sürdürüyorlar. Mücadelenin ortak olmasıyla biz bugünlere geldik. Yüzlerce şehidimiz, gazimiz var. Onların sayesindedir ki Allah'a şükür güvenlik ve huzur iklimini yakaladık diyebiliyoruz. Allah hepsinden razı olsun" dedi.
Törene, Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. M.Emin Erkan, 23, Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aytemur, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve şehit aileleri katıldı.

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