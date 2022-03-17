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Şırnak'ta 16 şehit adına Şehitler Kütüphanesi açıldı

İHA

Şırnak'ta 16 şehit adına Şehitler Kütüphanesi açıldı

Şırnak’ta farklı tarihlerde terör saldırısında şehit düşen polis memuru, asker ve güvenlik korucularından oluşan 16 şehit adına "Şehitler Kütüphanesi" açılışı yapıldı.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneğince Yeni Mahalle İbni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde oluşturulan kütüphane açılışı Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Gören, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Çıldır, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir ve şehit aileleri tarafından yapıldı.

Kütüphanenin çeşitli tarihlerde kentte terör saldırılarında şehit düşen sivil, asker, polis ve güvenlik korucularından oluşan 16 şehit adına yapıldığını belirten Vali Pehlivan, şehitlerin isimlerini yad etmek için bu tür yapılara destek vermeye devam edileceğini söyledi.

"Elbette ki şehitlerin her zaman zihnimizde, gönlümüzde yer alıyor, onları sadece belli etkinliklerde değil, her daim hatıralarını yaşıyor ve yaşatmaya gayret ediyoruz" diyen Vali Pehlivan, "Bugün 18’inci kütüphane açılışını yapacağız. Kütüphaneler bir yandan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlarken bir yandan da şehitlerimizin adlarının yaşatılıyor olması ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. İl genelinde bu tür çalışmalara, adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada her türlü desteği vereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu duygularla burada bulunan şehit ailelerine şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Hatice Atan da dernek olarak şehitlerin manevi değerlerine sahip çıkacaklarını dile getirdi.
Programda, şehit Ali Kılınç’ın oğlu Doğan Barış Kılınç babasının hayatını ve adına yazdığı şiiri okudu.
Konuşmaların ardından Vali Pehlivan, şehit ailelerine bayrak hediye etti, ardından kütüphane gezildi.

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