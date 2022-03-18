Silopi'de yabancı uyruklu kişilere 'Sosyal Uyum Projesi' semineri

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– Şırnak’ın Silopi ilçesinde yabancı uyruklu kişilere yönelik 'Sosyal Uyum Projesi' kapsamında bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, Hayatboyu Genel Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında, Silopi ilçesinde yabancı uyruklu kişiler davet edilerek seminer verildi. İlçede ikamet eden 224 yabancı uyruklu kişiye sosyal uyum adına görseller izletilirken yer yer sorular sorularak cevap verildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, şu ana kadar 224 yabancı uyruklunun sosyal uyum seminerine katıldığını belirtti. Eğitimlerin 8 saat olduğunu ifade eden Bilen, bu kapsamda çok faydalı geçtiğini söyledi.

Seminere Millî Eğitim Müdürü Murat Bilen, Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen ve ilgili eğitmenler katıldı.

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