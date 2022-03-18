Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate Şırnak'ta öğrencilerle bir araya geldi

– Hollanda’nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Şırnak’ın Silopi ilçesinde açılışlara katılarak özel birey öğrencilerine bisiklet hediye etti.

Silopi Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmamHatip Lisesi öğretmeni Nesrin Ecer’in okullarda zeka ve oyun köşesi açılması talebine, Geleceğimiz Gün Işığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri kurucusu Sevilay Akbaş destek verdi. Bunun üzerine Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, eşi Naomi Westrate, Büyük Elçilik Kültür müsteşarı Eray Ergeç, Geleceğimiz Gün Işığı Eğitim ve Oyun Odası Gönüllüleri kurucusu Sevilay Akbaş Silopi’ye gelerek Silopi ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selman Çifçi ve okul müdürleri ile beraber 4 farklı okulda programlara katıldı.

Program, Verimli İlkokulunda okuma köşesinin açılışı ile başlarken, Şehit Cengiz Tatar Anadolu İmamHatip Lisesi ile Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde zeka köşesinin açılışı ile devam etti. Daha sonra 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu’nda özel eğitim sınıfı açılışı yapıldı. Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrat zeka oyunları sınıflarında öğrencilerle satranç oynadıktan sonra Ankara’da bulunan Türkiye’nin ilk ve tek satranç müzesinden getirdiği satrançları sınıflara hediye etti. Weststrat, Hollanda’da bisiklet kullanımın oldukça fazla olması nedeniyle açılışını yaptığı özel eğitim sınıfına elçilik adına 2 adet bisiklet hediye etti. Ardından özel bir koleje ait konferans salonunda öğrenciler ve özel birey öğrencilerine yönelik gösterimi yapılan ‘Bir aslan istiyorum çocuk’ tiyatro gösterisini izledi. Tiyatro izleyen 300 öğrenciye tişört, şapka ve süt dağıtıldı.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, “Bugün dört okulda çok güzel öğrencilerle, hocalarla, müdürlerle tanıştık. Çocuklar çok değerli, çocuklar bizim geleceğimiz. Onun için çocuklara biraz yardım etmeye çalıştık” dedi.

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