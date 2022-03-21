Şırnak'taki asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 86 gözaltı



Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, son bir haftada, jandarma ile polis ekiplerinin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 86 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda, 14-20 Mart tarihleri arasında kaçakçılık ile asayiş olaylarıyla ilgili operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 64´ü kaçakçılık, 22´si asayiş suçlarından olmak üzere toplam 86 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 bin 512 paket kaçak sigara, 3 kilo kaçak tütün, 1077 kilo kaçak çay, 28 kaçak cep telefonu, 5 bin 85 inşaat malzemesi, 17 bin 200 boş makaron, 13 bin 590 tıbbı ilaç, 450 kutu ilaç ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-03-21 12:17:27



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