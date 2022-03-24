Cizre’de "Cami Çocuklar buluşması" etkinliği düzenlendi

Şırnak’ın Cizre İlçe müftülüğü tarafından, 46 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar, Hz. Nuh Camii'nde düzenlenen programla camide buluştu.
Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran ve çocukların ailelerinin katılımıyla gerçekleşen "Cami Çocuk Buluşması" programında, 46 yaş Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler, camide bir araya geldi.
Yoğun katılımın olduğu gözlenen programda Kur'an kurslarında Kur'anı Kerim'i okumasını öğrenen çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Programda çocuklar, Kur'an kurslarında öğrendikleri ezan, mevlit, dua, ilahi ve çeşitli dallarda yeteneklerini sergiledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.