Silopili genç girişimci çocukların kütüphane hayalini gerçekleştirdi

Şırnak'ta, Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, Ortaköy ilk ortaokulu öğrencilerinin kütüphane hayalini gerçekleştirerek her sınıfa kütüphane köşesi oluşturdu.

Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, köy ziyaretlerinde Ortaköy ilk ortaokuluna yaptığı ziyarette, öğrenciler kütüphane eksiğinin olduğunu belirterek, kütüphane talep etti. Genç girişimci Dündar, öğrencilerin kütüphane talebine duyarsız kalmayarak, her sınıfa kütüphane köşesi ile 75 kitap toplamda 600 kitap desteğinde bulundu. Öğrencilerle beraber yeni kütüphanede kitap okuyan Dündar, öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında da bulundu. Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Dündar, "Genç girişimciler olarak öğrencileri ziyaretimizde kütüphane eksiği olduklarını gördük. Öğrencilerimiz kütüphanelerinin olmadığını belirtip kütüphane ve kitap hayali olduklarını söyledi. Bizde hemen harekete geçip Ortaköy ilk ve ortaokulunun 8 sınıfına kütüphane köşesi oluşturduk. Her sınıfa kütüphane köşesi ile 75 kitap toplamda 600 kitap desteğinde bulunduk. Bizim için öğrencilerimizin kütüphane hayalini gerçekleştirmekten başka mutluluk veren bir şey yoktur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.