Kar altında aşiret düğünü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar altında aşiret düğünü

DHA

Kar altında aşiret düğünü


Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde bölgenin en büyük aşiretlerinden olan Goyan aşiretinden Enver Tonka (35) ile Gülcan Cin'in (29) açık havada yapılan düğünü, yoğun kar yağışına rağmen devam etti. Binlerce kişinin katıldığı düğünde çekilen havadan görüntülendi.
Uludere ilçesinde bölgenin en büyük ve etkili olan aşiretlerinden Goyan aşiretinden Enver Tonka ile Gülcan Cin, Bulakbaşı Mahallesi'nde binlerce kişinin katıldığı düğünle hayatlarını birleştirdi. Salonun kapasitesi yetersiz kaldığı için açık havada yapılan düğüne, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aşiret liderleri de katıldı. 2 gün 2 gece süre düğünün ilk gününde yöresel kıyafetleriyle gelen vatandaşlar, yoğun kar yağışına rağmen şarkılar eşliğinde halay çekmeye devam etti. Halay havadan görüntülendi.
İkinci gün, kar yağışının etkisini arttırınca düğün bu kez kapalı halı sahada devam etti. Düğünde gelin ve damada 250 bin TL ve bir miktar altın takıldı. Damadın ağabeyi Ahmet Tonka, düğüne katılıp kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Uludere Emin BAL
2022-03-30 10:50:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre’de alim ve mütefekkir Melaye Ciziri anıldı
YEREL HABERLER Cizre’de alim ve mütefekkir Melaye Ciziri anıldı
Silopi Dijital Stüdyosunda hayaller gerçeğe dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Silopi Dijital Stüdyosunda hayaller gerçeğe ...
Şırnak’ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi: 65 ...
Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 3 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.