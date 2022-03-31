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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 bin 500 öğretmen Şırnaklıların kapısını çalıyor

İHA

8 bin 500 öğretmen Şırnaklıların kapısını çalıyor

– Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Şırnak Başarıyor” sloganıyla hayata geçirilen projeyle öğretmen, öğrenci ve veli buluşması sağlandı. Proje çerçevesinde 8 bin 500 öğretmen, velilerin kapısını çalıyor.

“Bize de gel öğretmenim” başlığıyla 8 bin 500 öğretmen velilerin kapılarını çalıyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da proje doğrultusunda kızları Nevra ve Irmak’ın öğretmenlerini evinde misafir etti. Vali Pehlivan, 2019 yılının Kasım ayında bu projeyi başlattıklarını belirterek, projenin ana başlığı “düşün, uygula, yaşat, duy beni” projesi olduğu, proje çerçevesinde çok değişik başlıklarda eğitim öğretimin hizmet kalitesini, öğrencilerin başarı düzeyinin artırılmasına yönelik, değişik başlıklar altında projeler hayata geçirdiklerini ifade etti.

“Öğretmenler 45 bin kapı çaldı”
Şırnak Valiliğinin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün genel koordinasyonunda proje başlattıkları söyleyen Vali Pehlivan, “İlçelerde kaymakamlıklarımız, gene ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz, öğretmen ve okul idarecilerimizin katılımıyla böyle bir proje başlatmıştık. Bu projemizin en önemli başlıklarından birisi 'bize de gel öğretmenim' adı altında başlattığımız uygulamaydı. Bu projemiz ile yurdumuzun değişik illerinden gelen öğretmenlerimiz, başta kendi öğrencilerin velileri olmak üzere ev ziyaretleri yapsınlar. Belki bunu dönem dönem yapan okullarımız vardı. Ama aynı gün ve aynı saatte o gün 8 bin öğretmenimiz vardı. 8 bin öğretmenimizin 1 Kasım 2019 yılında evlerinin kapılarını çaldılar. Öğretmenlerimiz hem öğrenciler ile hem de öğrencilerin velileri ile çok güzel muhabbetler gerçekleştirdiler. Pandemi dönemi başlayana kadar 45 bin kapı çaldılar” dedi.

“8 bin 500 öğretmen velilerin kapısını çalıyor”
Pandeminin etkisini azaltması ile bu uygulamayı yeniden başlattıklarını aktaran Vali Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu gün itibari ile ilimizde bütün öğretmenlerimiz yani 8 bin 500 öğretmenimiz ile velilerin kapısını çalıyor. Bizde kızlarımız Nevra ve Irmak’ın öğretmenlerini bu gün evimizde ağırlıyoruz. Biz burada öğretmenlerimizi ağırlarken, Şırnak genelindeki ailelerimiz de öğretmenlerini ağırlıyorlar. Bu uygulamayı bundan sonra kesintisiz devam ettirmek istiyoruz. Buradaki temel amaçlarımız öğretmenlerin, öğrencilerini, aileleriyle birlikte daha yakından tanısın. Bununla birlikte yurdumuzun değişik bölgelerinde gelen öğretmenlerimizle Şırnaklı ailelerimizi arasında gönül köprüsü tesis edilsin. Bir kaynaşma ve karşılıklı duygu alışverişi, bilgi alışverişi ve bu anlamda da güzel bir ortam oluşmasını istiyoruz. Bu projeyi başlatırken de öğretmenlerimiz misafir olduklarında adeta ayrılamadıklarını ifade ettiler. Eğitim de hep arzu ettiğimiz okul aile işbirliği, okul veli işbirliği, öğrenci, öğretmen ve veli kaynaşmasına çok olumlu katkı oldu.”

“Şırnak terörle mücadelede çok şeyi başardı”
Kent genelinde öğretmenler sayesinde toplumsal kaynaşmanın pekişeceğini inandıklarını dile getiren Vali Pehlivan, “Bize gel öğretmenim’ projesi devam ediyor. ‘Duy Beni’ Projesini başlatırken veya eğitim öğretim de genel olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlemiş olduğu ve Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2023 Eğitim vizyon belgesi ve devamında hedefler doğrultusunda ilimizde de eğitim öğretim kalitesini ve başarı seviyesini yükseltme gayemiz var. Bizim bir sloganımız var. ‘Şırnak Başaracağım Diyor’ bunu artık ‘Şırnak Başarıyor’ ifade ediyoruz, ifade etmek istiyoruz. Çünkü türlü sıkıntılar yaşamış ilimiz özellikle terörle mücadele nedeniyle çok şeyleri başardı. Devletimizin kararlılığı, yatırımları, attığı adımlar sayesinde şimdi bunlar pekişerek devam ediyor. Çok şükür yakalamış olduğumuz huzur ve güvenlik iklimiyle bu tür adımlarla, sosyal faaliyetlerle daha kalıcı hale geliyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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