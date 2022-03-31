Şırnak´ta öğretmenler `DUY BENİ´ projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak´ta öğretmenler `DUY BENİ´ projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü

DHA

Şırnak´ta öğretmenler `DUY BENİ´ projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta eğitimde başarının arttırılması amacıyla Valilik himayesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen `DUY BENİ´ projesi kapsamında 8 bin 500 öğretmen, bir günde 8 bin 500 veliyi evinde ziyaret etti.
Eğitim konusunda Türkiye sıralamasında son sıralarda yer alan Şırnak'ta başarı seviyesini yükseltmek ve okul-veli işbirliğini arttırmak amacıyla Valilik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Valilik himayesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan eğitim seferberliği kapsamında hazırlanan `DUY BENİ´ projesi ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı. Projede 8 bin 500 öğretmen, `Bize de Gel Öğretmenim´ başlığıyla aynı gün 8 bin 500 evin kapısını çaldı, velilerle görüştü. Öğretmenler ziyaret ettikleri evlerde öğrencilerin durumunu görüştü, başarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla sorunları tespit etti. Öğrencilerin başarısının arttırılması için veliler ile atılacak adımlar kararlaştırıldı.
`HUZUR VE GÜVEN ORTAMIYLA BU TÜR FAALİYETLER DAHA KALICI OLUYOR´
Vali Ali Hamza Pehlivan da proje kapsamında kızları Irmak ve Nevra'nın öğretmenlerini evlerinde misafir etti. Vali Pehlivan kızlarının okuldaki durumları ile ilgili öğretmenlerle sohbet etti. 2019´da başlatılan projeye koronavirüs pandemisi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Vali Pehlivan, "O zaman 1 Kasım 2019´da 8 bin öğretmenimiz evlerin kapılarını çaldı. Hem öğrencileri ile hem de velilerle çok güzel muhabbetler gerçekleştirdiler. Pandemi başlayana kadar 45 bine yakın kapı çaldılar. Pandeminin etkisini azaltması ve olumlu gelişmelerin yaşanması ile bu uygulamayı yeniden başlatma konusunda mutabık kaldık. Çok şükür yakaladığımız huzur ve güvenlik iklimi bu tür adımlarla, bu tür sosyal faaliyetlerle daha da kalıcı hale geliyor. Şırnak Başarıyor" dedi.
Öğrencileri evlerinde ziyaret eden Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Esra Kılıç ise amaçlarının öğrencilerinin başarılarını arttırmak, veli ve okul ilişkisini güçlendirmek olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2022-03-31 22:45:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

8 bin 500 öğretmen Şırnaklıların kapısını çalıyor
YEREL HABERLER 8 bin 500 öğretmen Şırnaklıların kapısını çalıyor
Şırnaklılar geleneksel bahar etkinliği 'Adarok' için buluştu
YEREL HABERLER Şırnaklılar geleneksel bahar etkinliği 'Adarok' için ...
Aracına binerken silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Aracına binerken silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını ...
Belarus'ta yakalanıp, Türkiye'ye iade edilen PKK´lı teröriste 3 kez müebbet ve 13 yıl hapis
YEREL HABERLER Belarus'ta yakalanıp, Türkiye'ye iade edilen PKK´lı ...
ASKOM toplantısı Şırnak’ta yapıldı
YEREL HABERLER ASKOM toplantısı Şırnak’ta yapıldı
Kar altında aşiret düğünü
YEREL HABERLER Kar altında aşiret düğünü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.