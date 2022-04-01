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Cizre emniyetinin hayata geçirdi 'Umuda Açan Nergis Çiçekleri' ve ÇOGEP Projesi sona erdi

İHA

Cizre emniyetinin hayata geçirdi 'Umuda Açan Nergis Çiçekleri' ve ÇOGEP Projesi sona erdi

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği 'Umuda Açan Nergis Çiçekleri'’ isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi sona erdi. Projede kursiyerlere sertifika, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ÇOGEP projesiyle çocuklara, gençlere, bayanlara ve öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici kurslar açıp, sosyal aktiviteler düzenleyerek çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan ve suçtan uzak tutmaya çalıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün hayata geçirdiği proje sona ererken, projede açılan pasta yapımı ve sunumu kursu kursiyerlerine sertifikaları takdim edilirken, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilip kadın voleybol turnuvası müsabaka hakemlerine plaket takdimi yapıldı.
Cizre Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada; ”Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak, 'Umuda Açan Nergis Çiçekleri'’ isimli ÇOGEP projemizin amacı öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini arttırmak, öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek öğrencileri suç ortamlarından uzak tutmak, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmek, milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirmek, emniyet teşkilatı ile bölge insanı arasında diyaloğu arttırmak ve bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktır" denildi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından Belediye Konferans Salonunda düzenlenen programa Cizre Kaymakam Vekili ve Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Talay, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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