Şenoba Belediyesi'nden öğrencilere destek

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bir yandan ihtiyaç sahiplerine yardım ederken, bir yandan da öğrencilere desteklerine devam ediyor.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde toplam 80 öğrenci okutan Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, bir yandan da Şenoba'da yapılan düğün ve vatandaşların taziye yemeklerini karşılıyor. Başkan Babat, Uludere’de dershaneye giden 80 öğrencinin günlük servis gidişgelişlerini, yemeklerini de Uludere’de anlaştıkları lokantada karşılıyor. Babat, yaptıklarından en önemlisinin eğitim olduğunu belirterek, 80 öğrencinin masraflarını karşıladıklarını ifade etti.

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