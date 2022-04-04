Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart3 Nisan tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest kaldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-04-04 13:57:40



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