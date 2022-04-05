Şenoba Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi ihtiyaç sahibi aileler için 3 milyon tutarında ihale yaparak ihtiyaç sahibi aileler için gıda aldı. Alınan gıdalar paketlenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi. AK Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, maddi durumu olmayan vatandaşlar için 3 milyon tutarında ihale yaptıklarını, bunların dağıtımı yapıldığını söyledi. Babat, her zaman toplumsal hizmet odaklı çalıştıklarını ifade etti.

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