Köy okullarındaki öğrencilere saç bakımı

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Şırnak’ın Cizre ilçesin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı usta öğretici ve kursiyerler tarafından köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç kesimi ve bakımı yapıldı.

Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından köy öğrencilerine yönelik organize edilen saç kesim ve bakımına öğrenciler, büyük ilgi gösterdi. Kuaförlük kursu usta öğreticileri ve kursiyerler, köy çocukları için kolları sıvadı.

Halk Eğitimi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, kuaförlük kursu usta öğreticileri ve ustalık seviyesine gelen kursiyerler, Varlık İlkOrtaokulu, Bozalan İlkOrtaokulu ile Kiriş İlkokulundaki öğrencilerin saçını kesti, fön çekip farklı saç modelleri yaptı. Saç bakımından sonra çocuklara Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in ‘Gençlerle Başbaşa’ adlı kitabı hediye edilerek derslerinde başarılar dilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.