Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat’tan Şırnak’ın her yerine erzak desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat’tan Şırnak’ın her yerine erzak desteği

İHA

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat’tan Şırnak’ın her yerine erzak desteği

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bölgede başlattığı erzak desteğini devam ettiriyor. Dağıtımı Şenoba'da başlatan Babat beldedeki bütün hanelere erzak yardımı ulaştırdıktan sonra Şırnak merkez ve ilçeleri ile köylerinde de dağıtıma başladı.
Erzak desteği sadece Şenoba beldesi ile sınırlı kalmıyor. Şırnak merkez ve köyleri, Uludere merkez ve köyleri Beytüşşebap merkez ve köyleri, Cizre merkez ve köyleri, İdil merkez ve köyleri, Silopi merkez ve köyleri başta olmak üzere Şırnak’a bağlı her ilçe, köy ve beldede yaşayan vatandaşlar bu destekten yararlanıyor. Ramazan ayı dışında da belediye başkanı Alihan Babat tarafından düzenli olarak erzak yardımı yapıldığı belirtildi. Babat'ın bu desteği bölge halkı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Toplumsal hizmetlerinden dolayı Alihan Babat'a vatandaşlar tarafından yoğun bir teveccüh gösteriliyor. Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, ”Ramazan ayı yardımlaşma dayanışma ve paylaşma ayıdır. 3 milyonluk erzak ihalesi yaptık bu erzakları vatandaşlarımıza kişi ayırt etmeksizin her haneye dağıtıyoruz. Toplumun her kesiminin faydalanacağı hizmetler yapmaya özen gösteriyoruz. Bu şekilde hizmetlerimizde devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Cizre'de şehitler için mevlit okutuldu
Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 bin lira ceza Ömürleri 20 gün olan yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı
YEREL HABERLER Şırnak’ta yılın ilk ‘ters laleleri’ açtı, koparana 70 ...
Toz taşınımı Güneydoğu'da etkili oldu
YEREL HABERLER Toz taşınımı Güneydoğu'da etkili oldu
Cizre’de 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Cizre’de 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları başladı
Şırnak’ta her yer çamura büründü
YEREL HABERLER Şırnak’ta her yer çamura büründü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.