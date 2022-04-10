Cizre'de ilaçlama çalışmaları başlatıldı

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç’un talimatı ile ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları başlattı. İlaçlama çalışmasına başlayan ekipler, vatandaşların, yaz aylarını karasinek ve sivrisinek gibi haşerelerden uzak bir şekilde geçirmesini sağlayacak. Ekipler, fosseptik, kanal, mazgal, durgun sular ve kapalı alanlarda ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirirken, aynı zamanda karasinek ve sivrisineklerin üreme alanları olan bataklıklar, ağaçlık bölgeler, bodrumlar, sığınaklar, rögar gibi yerleri periyodik olarak ilaçladığı belirtildi.

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