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Şırnak’ta kar kalınlığı Nisan ayında 5 metreyi buldu Kar mesaisi halen devam eden ekipler tüneller açarak ilerliyor

İHA

Şırnak’ta kar kalınlığı Nisan ayında 5 metreyi buldu Kar mesaisi halen devam eden ekipler tüneller açarak ilerliyor

– Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Ekipler, gece gündüz çalışıp tüneller açarak ilerliyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Yeşilöz köyü ve Faraşin Yaylasında ekipler, gece gündüz yol açma çalışmalarına devam ediyor. Ekskavatör ve dozerlerle yol açan Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personellerinin 5 aylık kış mesaisi halen sürüyor.
Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü ve Faraşin yaylasında kalan 4 aile için kardan kapanan yolları açan ekipler, yoğun bir mesai harcıyor. 5 ay boyunca karla mücadele eden ekipler, yaylada besicilik yapan ailelerin yollarını açmak için günlerdir karla mücadele ediyor. Ekipler, kardan tüneller açarak ağır iş makinalarıyla ilerliyor.

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