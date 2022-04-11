Eşine doğum günü hediyesi için sınırdaki köy okuluna kütüphane yaptırdı



Bayram KAPLAN/ ŞIRNAK, (DHA)İSTANBUL'da yaşayan iş insanı Hakan Yolcu, eşine doğum günü hediyesi olarak Suriye sınırında bulunan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepecik köyündeki okula, içinde 1000 kitap ile bilgisayar ve müzik aletleri olan kütüphane yaptırdı.

Hakan Yolcu, kitapsever eşi İpek Eren için hem 50'nci yaş günü hediyesi hem de evliliklerinin 25'inci yıl dönümü adına kütüphane yaptırmaya karar verdi. Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ali Fuat Kartal ile iletişime geçen Yolcu, ihtiyaç duyulan okula kütüphane yaptırmak istediğini söyledi. Suriye sınırında bulunan Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepecik köyünde Tepecik Ortaokulu'nda kütüphane ihtiyacı olduğunu öğrenen Yolcu, 4 ay içinde 1000 kitap ile bilgisayarlar ve müzik aletleri olan kütüphaneyi hazırlattı.

'ÇOCUKLARIMIZ EN BÜYÜK HAZİNELERİMİZ'

Kütüphanenin açılışı için eşi İpek Eren ve Kütüphaneciler Derneği üyeleriyle birlikte Tepecik Ortaokulu'na gelen Hakan Yolcu, "Her bir çocuğumuz eşit eğitim hakkına sahiptir. İşte tam da bu nedenle bizler de birey olarak elimizden gelen tüm desteği göstermeli, çocuklarımıza daha iyi şartlarda eğitim alacakları olanakları sunmalıyız. Daha iyi gelecek daha iyi eğitimli bir nesil hayaliyle çıktığımız bu yolda en önemli yol arkadaşımızın kitaplar olduğunu biliyoruz. Bu projeyle kitaplarla çocuklarımızı buluşturmak istedik. Tepecik Ortaokulu'nda çocuklarımız farklı dünyalar keşfetsinler, diye 1000 kitaptan oluşan bir kütüphane yaptık. Amacımız çocuklarımızın daha çok okuması, daha çok hayal kurmalarıydı. Çocuklarımız en büyük hazinemiz. Unutmayalım ki Ulu Önder Atatürk ülkemizi, çocuklarımıza ve gençlerimize emanet etti. Onun çizdiği yoldan yürümekse en büyük sorumluluğumuz" dedi.

Tepecik Ortaokulu Müdürü Aydın Meral de okula sundukları katkıdan dolayı Yolcu ve eşine teşekkür etti. Öğrenciler de daha önce imkanları olmadığı için ulaşamadıkları kitaplara kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şırnak / İdil Bayram KAPLAN

2022-04-11 12:13:12



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