Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 54 gözaltı

Şırnak'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 54 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 410 Nisan tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 9,6 gram eroin, 5,49 gram metamfetamin, 0,35 gram bonzai, 2 adet bong düzeneği, 6 bin 8 paket kaçak sigara, 646 litre kaçak akaryakıt, 23 adet cep telefonu ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 43’ü kaçakçılık, 9’ü asayiş ve 2'si resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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