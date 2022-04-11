Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 54 gözaltı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polisin asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 4-10 Nisan tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 bin 8 paket kaçak sigara, 646 litre kaçak akaryakıt, 23 adet cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. (DHA)



DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-04-11 14:52:56



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