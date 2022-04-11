Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 4-10 Nisan tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2022-04-11 14:54:34



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