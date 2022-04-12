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Herkesin gözü önünde kuzenini öldürdü; o anlar kamerada 

DHA

Herkesin gözü önünde kuzenini öldürdü; o anlar kamerada 


İDİL (Şırnak), (DHA)ŞIRNAK´ın İdil ilçesinde Nuri Aslan (55), eşiyle birlikte işlek caddede yürürken kuzeni Emin Aslan (46) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Alanya Caddesi´nde önceki gün Emin Aslan, karşıdan eşiyle birlikte yürüyerek gelen amcasının oğlu Nuri Aslan'a tabancayla defalarca ateş etti. Nuri Aslan yere yığılırken, eşi ve çevredekiler Emin Aslan'ı uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı. Emin Aslan ise polis tarafından gözaltına alındı. Nuri Aslan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Emin Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / İdil İDİL(Şırnak),(DHA)
2022-04-12 11:14:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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