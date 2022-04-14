Kırsalda buldukları cismi kurcalayan 2 kardeş, patlama sonucu ağır yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde arazide buldukları cisimle oynayan iki kardeş meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mağara köyü kırsalında çobanlık yapan Sercan E. (18) ve Murat E. (17) adlı kardeşler, hayvanlarını otlattıkları esnada bir cisim buldu. Cismi kurcalayan iki kardeş, patlama sonucu ağır yaralandı. Patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeş, hastanedeki ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.