Vefakar öğretmenler kolları sıvadı 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu Şırnak’ta çocukların dil gelişimi için 8 okulda “Masal Sınıfı” oluşturuldu Türkçe bilmedikleri için iletişime geçmeyen öğrenciler, masal sınıfları ile dil gelişimi tamamlandı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde proje çerçevesinde okul öncesi çocukların dil gelişimlerini sağlamak için 6 ay içerisinde 8 okulda masal sınıfı oluşturuldu.

Proje Koordinatörü ve Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyündeki Emine Erdoğan Anaokulu Müdürü Kiraz Ebinç Tül, ana sınıfında okuyan çocukların dil gelişimlerini sağlamak ve kitap okuma kültürünü aşılamak için Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunduğu projenin kabul edilmesiyle sınıfları oluşturmak için harekete geçti.

Çeşitli kaynaklardan kitap ve sınıf oluşturmak için ilçe milli eğitimden çeşitli destekler alan Tül, 6 aylık süreç içerisinde kendi okulu olmak üzere ilçeye bağlı 8 okulda sınıf oluşturuldu. Tül, ilçeye sağlı 8 köyün ana sınıfında masal sınıfını çocukların dil gelişimlerini sağlamak ve kitap kültürünü erken yaşta aşılamaya çalıştıklarını söyledi.



"Türkçe bilmeyen öğrencilerimiz şu an çok Türkçe konuşuyor"

Projenin hayata geçmesiyle sosyal mecralardaki paylaşımları gören diğer okullara da ilham verdiklerini aktaran Tül, Siirt’in Kurtalan ilçesinde de 3 masal sınıfının oluşturulduğunu kaydetti. Tül, “Projemizin amacı çocuklarımızın dil gelişimine katkıda bulunmak, çocukların erken yaşta kütüphane kültürüne alışmaları, kitapları görmeleri ve kitaplarla içli dışlı olmalarını sağlamak. Dolayısıyla çocuklarımız bölge itibariyle dil açısından dezavantajları var. Çocuklarımız seneye 1. sınıfa başlayacaklar ama Türkçe bilmeyen çocuklarımız var. Biz, masal sınıfı, kütüphane kurarak çocukların dil gelişimine katkı sağlayarak bunu aşmayı amaçladık ve bunu başardığımızı da gördük. Birinci dönemde Türkçe bilmeyen ve bizimle konuşmayan, iletişime geçmeyen çocuğumuz, şu an çok güzel Türkçe konuşuyor. Masal sınıfında her gün kitap ve masal okumaları yapılıyor. Küçük yaş grubundaki çocuklar okuma yazma bilmiyor, öğretmenlerimiz onlara masal anlatıyorlar. Onlarda görsel okuma yapıyorlar. Bir görselleri gösterdiğimizde okuryazarlıkları gelişti. Görselleri kendileri anlayabiliyorlar, okuyabiliyorlar ve bize anlatabiliyorlar. Böylece hayal güçleri gelişiyorlar. Dil gelişimi artıyor. Böylece amaçladığımız, hedeflerimize ulaşabiliyoruz” dedi.

Anaokulu öğretmeni Yakup Aslantaş da, çocukların küçük yaşta kitaplara alıştırmak ve onların hayal dünyalarını genişletmek istediklerini ifade etti. Aslantaş, “Buradaki çocuklarımız iki dil bildikleri için Türkçeyi daha iyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu doğrultuda proje, kendi okulumuz dahil olmak üzere açtığımız masal sınıfları çocuklarımızın dil gelişmesinde önemli bir yer edindi. Bunu zaman içerisinde gördük" diye konuştu.

Öğrenci velisi Nurettin Oslu ise açılan masal sınıfı sayesinde çocuğunun gelişimini görebildiğini aktararak, "Bu tür sınıfların görsel, resim ve okuma açısından çocukların gelişiminde büyük bir etkisi var. Birinci sınıfa adapte olmasını sağlıyor ve birinci sınıfa hazırlanmış oluyor" şeklinde konuştu.

