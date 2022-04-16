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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nuhspor Kadın Futbol Takımı, 1. Lig'e çıktı

İHA

Şırnak'ı temsil eden Nuhspor Kadın Futbol Takımı, 1. Lig'e çıkmanın sevinci yaşıyor. Şırnak tarihinde ilk defa bir kadın futbol takımı, 1. Lig'e yükseldi.

Nuhspor Kadın Futbol Takımı, 1. Lig'e çıktı

Şırnak'ı temsil eden Nuhspor Kadın Futbol Takımı, 1. Lig'e çıkmanın sevinci yaşıyor. Şırnak tarihinde ilk defa bir kadın futbol takımı, 1. Lig'e yükseldi.
Şırnak Nuhspor Kadın Futbol Takımı, yer aldığı 2. Lig A Grubu 9. hafta maçında sahasında Gazikent'i 30 yenerek ikinci sırayı garantiledi ve 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı. Karşılaşmayı Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Nuhspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Yürek, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişeng Acar ve çok sayıda seyirci izledi.
Nuhsporlu futbolcular, mücadelenin ardından taraftarıyla kutlama yaptı. Takımı kutlayan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Biz de karınca kararınca kulübümüze desteğimizi vermeye çalıştık. Ama siz de bunun karşılığını verdiniz, öncelikle bir takım oldunuz, Şırnak ilimizi temsil ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum” dedi.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, “Şırnak son yıllarda sportif faaliyetlerde başarı gösteriyor. Kadın futbol takımı olarak Şırnak Belediyesi sizleri sahiplendi. Gençlerimizin hepsi bizim için önemlidir. Özellikle kız çocuğu oldu mu ayrı bir değeri vardır. Bugün tarihte bir ilk, Şırnak Nuh Kadın Futbol Takımı grup lideri olarak bizi 1. Lig'e çıkardı. Sizleri tebrik ediyorum. Sizlere desteklerimiz devam edecek. Şırnak yaşam parkını düzenleyip, kulübümüze tahsis edeceğiz. Kendi tesisleri olarak kullanacaklar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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