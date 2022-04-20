Şırnak’ta iki ayrı trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Şırnak’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, CizreNusaybin ve CizreSilopi ilçeleri arasında bulunan uluslararası karayolunun 17. kilometresinde bulunan Nerdüş Köprüsü mevkiinde, yol yapım çalışmaları nedeni ile ulaşımın tek şeritten sağlandığı uluslararası karayolunda seyir halinde olan 27 AKS 677 plakalı Mercedes marka kamyonet ile 27 AAL 196 plakalı Toyota marka kamyonet kafa kafaya çarpıştı, aynı yolda seyir halinde olan 07 AIH 562 plakalı Ford Focus marka otomobil de şarampole yuvarlandı. Kazada 27 AKS 677 ve 07 AIH 562 plakalı araç sürücüleri kazayı yara almadan atlatırken 27 AAL 196 plakalı kamyonet sürücüsü Yusuf Olgun araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıyı kurtarmak için vatandaşlarla birlikte seferber oldu. İki ambulansın çekici görevi yaptığı kazada araçta sıkışan Yusuf Olgun yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda araçtan çıkarılıp ambulansla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olgun, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Çığır’daki kazada aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti

İkinci kaza ise, CizreNusaybin ilçeleri arasında meydana geldi. Cizre ve Mardin’in Nusaybin ilçesi arasında bulunan uluslararası İpekyolunun 40. kilometresinde bulunan Çığır köyü mevkiinde meydana geldi.

Diyarbakır’da bir haftadan bu yana tedavi gören kaynanasını alıp plakası belli olmayan aracı ile Cizre’ye dönen Serdar Kürekçi, ilçeye 40 kilometre kala çığır köyü mevkiinde trafik kazası geçirdi. Meydana gelen kazada Serdar Kürekçi hafif yaralanırken, eşi Saliha ve kaynanası Şahide Kürekçi ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Saliha ve Şahide Kürekçi doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken araç sürücüsü Serdar Kürekçi’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.

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