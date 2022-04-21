Cizre Kaymakamlığı ve belediyesi ihtiyaç sahipleri için proje hayata geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Kaymakamlığı ve belediyesi ihtiyaç sahipleri için proje hayata geçirdi

İHA

Cizre Kaymakamlığı ve belediyesi ihtiyaç sahipleri için proje hayata geçirdi

– Şırnak’ın Cizre Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve belediyenin de proje ortağı olduğu “Cizre’nin Ulu Çınarları Evde Bakım Vefa Projesi” uygulanmaya başlandı.
Hasta ve yaşlı bakım eğitimleri almış personeller tarafından 30'a yakın yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşın en temel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile ilçede ilk defa uygulamaya geçirilen “Cizre’nin Ulu Çınarları Evde Bakım Vefa Projesi” başlatıldı. Proje çerçevesinde Cizre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) kayıtlı olan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları anında gideriliyor. Başvuru sahibi vatandaşların evlerinin genel temizliği yapılırken vatandaşlarında kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, evde bakım hizmetiyle başta kimsesiz yaşlılar olmak üzere engelli ve en temel temizlik ihtiyaçlarını sağlayamayan vatandaşların en öncelikli gündelik ihtiyaçlarına çözüm oluşturduklarını ifade etti. Tunç, “Halkımızın ihtiyacı olan ne varsa karşılamak adına canla başla çalışıyoruz. Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi olarak yaşlılarımıza ve hastalara ne kadar çok hizmet verirsek kendimizi o kadar mutlu ve huzurlu hissedeceğiz. Amacımız yaşlılarımızın ve hastalarımızın dualarını almak, devletimizin sosyal devlet olma ilkesini vatandaşlarımıza hissettirebilen, vatandaşlarımızın hiçbir zaman yalnız olmadıklarını, devletimizin, kaymakamlığımızın ve belediyemizin şefkat elinin her zaman yanlarında olduğunu göstermektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta iki ayrı trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Şırnak’ta iki ayrı trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Şırnak’ta yeşilbaşlı ördek ve balaban kuşu tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Şırnak’ta yeşilbaşlı ördek ve balaban kuşu ...
Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start verildi
YEREL HABERLER Silopi yer fıstığı markalaşıyor projesine start ...
Cizre Belediyespor, Şırnak’ı Avrupa’da temsil edecek
YEREL HABERLER Cizre Belediyespor, Şırnak’ı Avrupa’da temsil edecek
Diril çifti davasında 1 tutuklama
YEREL HABERLER Diril çifti davasında 1 tutuklama
0W Football Kulübünden ihtiyaç sahibi ailelere yardım
YEREL HABERLER 0W Football Kulübünden ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Kızılay ekibi, Silopi'de mağdur ailenin evini baştan onardı
YEREL HABERLER Kızılay ekibi, Silopi'de mağdur ailenin evini baştan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.