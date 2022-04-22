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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla öğrenciye devretti

İHA

Belediye Başkanı koltuğunu 23 Nisan dolayısıyla öğrenciye devretti

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne öğrenciye devretti.
Babat, makamında kabul ettiği Mevlana İlk Okulu 7. sınıf öğrencisi Nergiz Beğenir’in bayramını kutladı. Gençlerin gözlerindeki pırıltının gelecek güzel günler için umut verdiğini belirten Babat, geleceğin teminatı çocuklara makamını devir etmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu, tüm çocukların kendilerine armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını ifade etti.

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