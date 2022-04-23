Şırnak'ta ilçe ve köylerinde 23 Nisan etkinlikleri coşkuyla kutlandı

En güzel 23 Nisan mesajları ve sözleri

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Şırnak'ın Uludere ilçesi ve beldelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Uludere ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Uludere 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Hilal Seyhan Ortaokul bahçesinde kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından istiklal Marşı okunup çeşitli etkinlikler yapıldı. Programlara, belediye başkanları vatandaşlar ve kurum amirleri katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve kurum amirleri çocukların bayramını kutladı. Program, öğrencilerin seslendirdiği şiir ve sergiledikleri halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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